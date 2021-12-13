Боррель похвалил себя за "победу над Лукашенко"

По мнению главы европейской дипломатии, ему удалось остановить поток мигрантов

Действия внешнеполитической службы Евросоюза в связи с наплывом мигрантов на границу ЕС с Белоруссией – одно из главных достижений уходящего года. Такую оценку дал работе европейской дипломатии ее глава Жозеп Боррель – не забыв при этом похвалить и свою персону.

"Я хотел бы подчеркнуть, что на этот раз результат для меня является источником удовлетворения. Потому что в связи с этой инициативой Европейская внешнеполитическая служба и я сам, полагаю, мы проделали хорошую работу", - заявил Боррель.

По его словам, сдержать направлявшийся через Белоруссию в стрнаны Евросоюза поток мигрантов удалось благодаря "интенсивным дипломатическим демаршам", передает "Интерфакс". Боррель утверждает, что беженцев привлекали в Белоруссию ложными обещаниями легкого пересечения границы с ЕС. Но у Лукашенко ничего не получилось и теперь у него проблемы, заключил глава европейской дипломатии.

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