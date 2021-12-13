Эффективность российских вакцин против "омикрона" выяснят за три недели

Разновидность коронавируса выявлена у 16 россиян

Четкое понимание, как действовать в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон", придет послед исследования эффективности российских вакцин – в том числе "Спутника V" - в отношении этой разновидности инфекции, заявил глава Минздрава России. Михаил Мурашко назвал примерные сроки таких исследований.

"Я думаю, что это займет до трех недель, в общей сложности предварительно пока. Работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того, чтобы понять… особенности поведения вируса…", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Мурашко, эти работы дадут дополнительную информацию, специалисты будут четко понимать, как действовать дальше. На сегодняшний день штамм "омикрон" выявлен у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

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