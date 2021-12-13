ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эффективность российских вакцин против "омикрона" выяснят за три недели

21:32
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Разновидность коронавируса выявлена у 16 россиян

Четкое понимание, как действовать в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон", придет послед исследования эффективности российских вакцин – в том числе "Спутника V" - в отношении этой разновидности инфекции, заявил глава Минздрава России. Михаил Мурашко назвал примерные сроки таких исследований.
Голикова назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

"Я думаю, что это займет до трех недель, в общей сложности предварительно пока. Работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того, чтобы понять… особенности поведения вируса…", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Мурашко, эти работы дадут дополнительную информацию, специалисты будут четко понимать, как действовать дальше. На сегодняшний день штамм "омикрон" выявлен у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.