Цена на газ в Европе превысила 1370 долларов за тысячу кубометров

Такой рост зафиксирован впервые с октября

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила отметку в 1370 долларов за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах во второй половине дня достигла максимального значения в 1390 долларов.

В первые часы после открытия торгов фьючерсы торговались в диапазоне 1310-1350 долларов за тысячу кубометров. Однако позже цена достигла пика в 1390 долларов, закрывались торги на отметке 1371,7 доллара. Это на 11% выше расчетной цены в пятницу.

Аналитики считают, что такой рост цен обусловлен высказыванием главы МИД Германии. Анналена Бербок заявила, что проект "Северный поток 2" пока не может быть согласован, так как не выполняет требования европейского энергетического права, передает РИА Новости.

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