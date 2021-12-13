ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена на газ в Европе превысила 1370 долларов за тысячу кубометров

21:54
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Такой рост зафиксирован впервые с октября

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила отметку в 1370 долларов за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах во второй половине дня достигла максимального значения в 1390 долларов.
Цена газа в Европе вновь превысила 1200 долларов за тысячу кубов

В первые часы после открытия торгов фьючерсы торговались в диапазоне 1310-1350 долларов за тысячу кубометров. Однако позже цена достигла пика в 1390 долларов, закрывались торги на отметке 1371,7 доллара. Это на 11% выше расчетной цены в пятницу.

Аналитики считают, что такой рост цен обусловлен высказыванием главы МИД Германии.  Анналена Бербок заявила, что проект "Северный поток 2" пока не может быть согласован, так как не выполняет требования европейского энергетического права, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Цена на газ
Цена на газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.