Саакашвили прислали личного тренера

Заключенному разрешили питаться без ограничений

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может полноценно питаться. Состояние заключенного существенно улучшилось, ему необходимы физические нагрузки.

"С завтрашнего дня пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы Саакашвили в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения", - сказала врач, член созванного Минюстом медицинского консилиума Елена Гиоргадзе.

Чтобы избавить Саакашвили от слабости, ему прямо в больничную палату привели тренера. Однако желания тренироваться экс-президент не высказал. Гиоргадзе предполагает, что это связано с полученной им эмоциональной травмой. По мнению врача, было бы неплохо, чтобы психиатры, наконец, определились с диагнозом. Некоторые медики заявляют, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет, передает "Интерфакс".

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