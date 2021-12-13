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Саакашвили прислали личного тренера

22:14
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Заключенному разрешили питаться без ограничений

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может полноценно питаться. Состояние заключенного существенно улучшилось, ему необходимы физические нагрузки.
Протестующему в тюрьме Саакашвили включили телевизор

"С завтрашнего дня пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы Саакашвили в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения", - сказала врач, член созванного Минюстом медицинского консилиума Елена Гиоргадзе.

Чтобы избавить Саакашвили от слабости, ему прямо в больничную палату привели тренера. Однако желания тренироваться экс-президент не высказал. Гиоргадзе предполагает, что это связано с полученной им эмоциональной травмой. По мнению врача, было бы неплохо, чтобы психиатры, наконец, определились с диагнозом. Некоторые медики заявляют, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет, передает "Интерфакс".

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