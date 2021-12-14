США считают, что Россия "подвела мир"

Речь о проекте резолюции Совбеза ООН "Климат и безопасность"

Заблокировав внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета безопасности ООН "Климат и безопасность", Россия пошла против интересов мирового сообщества, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в ключевую работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН", - приводит слова американского постпреда "Интерфакс".

Она добавила, что мировое сообщество коллективно займется влиянием климатического кризиса на мир и безопасность, а глобальную кампанию в этой сфере не остановить.

Ранее Москва выступила против внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции, указав на неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны.

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