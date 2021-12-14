Россияне смогут выбирать страховую компанию при оформлении кредита

Автором инициативы является ФАС

Как пишет во вторник газета "Известия", жители России смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита. Соответствующие изменения в проект постановления правительства внесла Федеральная антимонопольная служба.

Уточняется, что банки должны будут уведомлять о том, какой рейтинг компании считается минимально допустимым и какие страховые организации подходят для заключения займа. Кроме того, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации, клиентов будут информировать об изменении процентной ставки по кредиту и ухудшении других условий.

Вместе с тем если рейтинг страховой окажется достаточно высоким, при рефинансировании кредита клиентам не придется покупать новый полис.

Нововведения исключат навязывание кредитными организациями конкретных страховых компаний для покупки полиса, считают в ФАС.

Ранее стало известно, что порядка 11% россиян готовы взять кредит, чтобы хорошо отметить новогодние праздники. 38% готовы взять до 50 тысяч рублей, 25% - до 100 тысяч рублей, 19% - более 250 тысяч.

В середине сентября сообщалось, что среднее количество действующих кредитов у российского заемщика месяцем ранее составило 2,1. За год показатель остался практически неизменным, однако скорректировалась возрастная структура заемщиков. Так, увеличилось среднее количество кредитов в возрастных диапазонах до 40 лет.

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