В 64 субъектах России превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Данные приводит Роспотребнадзор

В 64 субъектах России превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что на неделе с 6 по 12 декабря уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей неделей.

"Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков", - отметили специалисты.

Они добавили, что доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать. По состоянию на 10 декабря в России от гриппа привито более 62,26 миллиона человек (42,6% от численности населения страны).

Как стало известно в середине ноября, в Москве прививку от гриппа сделали почти семь миллионов человек, это около 55 процентов всего населения города.

Прежде главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что проветривание и влажная уборка помогут не заболеть острой респираторной вирусной инфекцией. Медик отметил, что частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке снижается их концентрация.

Что касается защиты от коронавируса, в данном случае самым главным способом обезопасить себя остается вакцинация.

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