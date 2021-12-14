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Число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов

08:50
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Умерли 798 710 пациентов

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах достигло отметки в 50,1 миллиона.

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Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 50 119 574 случая COVID-19. Умерли 798 710 пациентов.

Уточняется при этом, что с декабря в США ежедневно заболевают свыше 100 тысяч человек. Это самый высокий показатель за последние два месяца. Рост показателей начался после 25 ноября (День благодарения), когда многие американцы посещали родных и друзей по случаю праздника.

Всего в мире зафиксировано 270,7 миллиона случаев коронавируса.

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