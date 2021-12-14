Матвиенко указала на обострение межгосударственной конкуренции

Некоторые страны пытаются навязать всему миру свое понимание демократии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила видеообращение к участникам пленарного заседания 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, в котором заявила, что сегодня в мире очевиден процесс обострения межгосударственной конкуренции.

"Она приобретает все более изощренные формы, распространяется на информационное пространство, гуманитарную и ментальную сферы. Особую опасность представляют соперничество в способах трактовки таких понятий, как демократия и мультилатерализм, спекуляции в отношении ключевых ценностных ориентиров", - отметила спикер верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Для большинства населения планеты давно не является ориентиром понимание демократии, "принятое когда-то в конкретном историческом контексте как некий эталон", добавила Матвиенко. По ее словам, корни проблемы лежат в циничном желании ряда стран навязать мировому сообществу собственную концепцию миропорядка.

"Реализация такого рода инициатив несет в себе серьезный потенциал напряженности для Азиатско-Тихоокеанского региона, да и мира в целом", - подчеркнула председатель Совфеда.

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