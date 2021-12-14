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"Есть логика игры": эксперт оценил перспективы "Северного потока 2"

09:02
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Прагматика победит, убежден политолог Дмитрий Орлов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политику Запада в отношении России. Изменится ли позиция Германии относительно "Северного потока 2" после заявлений главы МИД этой страны? Что стоит за жёсткой риторикой министров иностранных дел ЕС в адрес Москвы? И возможно ли достижение компромисса между сторонами в вопросе безопасности на европейском континенте? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Германское правительство весьма прагматично. Понятно, что есть определенная логика игры, например, на украинском направлении. Но в конечном счете все равно побеждает прагматика. Побеждают гарантии поставок российского газа в Германию на долгосрочный период", - сказал эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео:

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