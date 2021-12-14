Минобороны поможет восстановить уникальный сирийский храм

Российские военные доставили стройматериалы в Шакру

Российские военные доставили в небольшой поселок сирийской провинции Дераа восемь кубометров карельской сосны и пять тонн цемента. Материалы используют при реставрации уникального храма, возраст которого составляет полторы тысячи лет. Здание получило повреждения во время войны и было разграблено боевиками. В восстановительных работах активное участие принимают местные жители, которые возвращаются в поселок после его освобождения от террористов.

Жители небольшого селения Шакра в провинции Дераа издавна говорят: кто прикоснется к камням этого храма, тот обретет счастье. И древнее поверье может быть абсолютной правдой, если учесть, что стенам храма - полторы тысячи лет, а фундамент был заложен и того раньше - 1700 лет назад. Поэтому когда здесь звучит молитва, кажется, что это говорят века.

Доски и цемент из России теперь помогут отремонтировать Храм Благодатной Девы Марии. Его не смогли уничтожить тысячелетия, но попытались разрушить варвары XIX века - террористы. К счастью, здание из вулканического базальта устояло.

- Вот сюда попадали снаряды, прямо в купол! Там были огромные дыры, но мы уже заделали их с помощью цемента из России!

Стройматериалы в Шатру привезло Минобороны после того, как раннехристианские храмы провинции изучила экспедиция РАН. Оставить такие шедевры в плачевном состоянии было невозможно.

"В октябре мы обследовали этот населенный пункт, увидели, что Шакра имеет интересный объект церковь, решили помочь отремонтировать в рамках второго этапа постконфликтного урегулирования. Мы привезли сюда восемь кубометров карельской сосны, пять тонн цемента хорошего, сейчас контролируем ход выполнения работ", - рассказал Андрей Котенок, офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования.

Помимо Храма Благодатной Девы Марии здесь каждый дом дышит историей. В одном из них живет семья Мариям Бади ат-Тума.

- Здесь была гостиная. Сюда приглашали всех, кто приходил к нам… Здесь было шумно... Эти своды очень старые.

Впрочем, древние своды - даже для местных жителей уже не просто комнаты. Многие теперь начинают понимать истинную ценность этих зданий. А создание архитектурного заповедника в Шатре стало бы хорошим началом для восстановления и дальнейшего развития селения.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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