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Обрушение стены дома в Саратове попало на видео

09:02
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Один человек пострадал

В Саратове на одной из центральных улиц обрушилась стена дома. Под завалами оказались два  автомобиля. В одном из них находился водитель. Он госпитализирован с серьёзными черепно-мозговыми травмами.

Произошедшее  запечатлела камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Машины остановились на красный сигнал светофора, и в этот момент на проезжую часть обрушилась кирпичная стена. Двое пешеходов успели отбежать в сторону. Основной удар пришелся на белый  кроссовер, в который буквально за несколько секунд до ЧП сел водитель.

Глава города заявил, что возместить все убытки пострадавшим должна компания-подрядчик, проводившая работы по сносу рухнувшей  постройки. Проверку проводят и следователи СКР.

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Обрушение стены дома в Саратове
Обрушение стены дома в Саратове
Обрушение стены дома в Саратове
Обрушение стены дома в Саратове
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