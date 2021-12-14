Обрушение стены дома в Саратове попало на видео

Один человек пострадал

В Саратове на одной из центральных улиц обрушилась стена дома. Под завалами оказались два автомобиля. В одном из них находился водитель. Он госпитализирован с серьёзными черепно-мозговыми травмами.

Произошедшее запечатлела камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Машины остановились на красный сигнал светофора, и в этот момент на проезжую часть обрушилась кирпичная стена. Двое пешеходов успели отбежать в сторону. Основной удар пришелся на белый кроссовер, в который буквально за несколько секунд до ЧП сел водитель.

Глава города заявил, что возместить все убытки пострадавшим должна компания-подрядчик, проводившая работы по сносу рухнувшей постройки. Проверку проводят и следователи СКР.

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