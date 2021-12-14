Меркель лично отказала Зеленскому в поставках Украине оружия

Вето Берлина поддержали Нидерланды

Как пишет со ссылкой на источники немецкая газета Bild, экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

В материале уточняется, что Берлин использовал право вето в мае, заблокировав поставки американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей, уже оплаченных Киевом. При этом правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать данное решение.

Президент Владимир Зеленский, пишет Bild, лично просил Меркель снять вето, на что канцлер ответила - "исключено".

Берлин снял вето на передачу Киеву антидроновых ружей в конце ноября, поставки американских винтовок все еще заблокированы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставками вооружений НАТО "окрыляет Украину на безумные действия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram