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Меркель лично отказала Зеленскому в поставках Украине оружия

09:21
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Вето Берлина поддержали Нидерланды

Как пишет со ссылкой на источники немецкая газета Bild, экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.
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В материале уточняется, что Берлин использовал право вето в мае, заблокировав поставки американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей, уже оплаченных Киевом. При этом правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать данное решение.

Президент Владимир Зеленский, пишет Bild, лично просил Меркель снять вето, на что канцлер ответила - "исключено".

Берлин снял вето на передачу Киеву антидроновых ружей в конце ноября, поставки американских винтовок все еще заблокированы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставками вооружений НАТО "окрыляет Украину на безумные действия".

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