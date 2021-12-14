Самолет с российскими медиками прибыл в ЮАР

Спецборт доставил их в Йоханнесбург

Для борьбы с коронавирусом и изучения штамма омикрон, в ЮАР этой ночью прибыли российские специалисты. По поручению Владимира Путина спецборт доставил в Йоханнесбург врачей Роспотребнадзора, эпидемиологов Минздрава, оперативную группу МЧС, а также мобильную лабораторию.

Омикрон продолжает стремительно распространяться по миру. В Норвегии растёт число заболевших - со среды там вводят новые ограничения. Рестораны и бары больше не смогут продавать спиртные напитки по ночам, а студенты университетов вновь переходят на дистанционное обучение. Также гражданам запретили собираться большими компаниями в собственных домах и квартирах. Исключением станет Рождество - власти разрешили пригласить до 20 гостей.

Большой скандал из-за нарушения санитарных мер разгорается в Швеции. Там, как стало известно, коронавирус выявили у 15 участников министерского заседания ОБСЕ. Встреча проходила в начале декабря в Стокгольме. В её работе принимали участие представители более 50 государств.

А в Великобритании - только по официальным данным - выявлены почти 5 тысяч случаев инфицирования омикроном. Эта разновидность коронавируса может стать доминирующей в Лондоне уже в течение 48 часов. Накануне в стране зафиксировали первый случай смерти больного с новым штаммом.

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