Россия обвинила Запад в расколе Совбеза ООН через климатическую повестку

Предложенную резолюцию по климату в Москве сочли неприемлемой

Резолюция Совета Безопасности ООН по климату, на которую наложила вето российская делегация, однобока и неприемлема. Об этом заявил постоянный представитель Москвы при международной организации Василий Небензя.

Как отметила российская сторона, резолюция предлагала через климатическую проблематику подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности. При этом были полностью проигнорированы остальные аспекты ситуаций, в которых находятся конфликтующие государства или страны, отстающие в социально-экономическом развитии.

По мнению Небензи, это отражает не заботу о судьбах стран и людей, которые столкнулись с климатической проблемой, а попытку переложить вину на сами развивающиеся государства.

Авторы резолюции пытаются создать новый рычаг, благодаря которому можно диктовать свое видение исполнения климатических обязательств, в перспективе — инициировать включение в повестку Совета Безопасности практически любой страны по климатическим соображениям, подчеркнули в постпредстве России.

Небензя также отметил, что попытки ряда государств форсировать принятие этого документа вызвали раскол в Совбезе ООН — несмотря на то, что климатическая повестка является, по сути, объединительной для всего мира, сообщает ТАСС.

Осенью в Глазго прошла международная конференция по климату. Оценивая ее результаты, президент России Владимир Путин заявил, что удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата.

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