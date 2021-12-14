ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обвинила Запад в расколе Совбеза ООН через климатическую повестку

09:12
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Предложенную резолюцию по климату в Москве сочли неприемлемой

Резолюция Совета Безопасности ООН по климату, на которую наложила вето российская делегация, однобока и неприемлема. Об этом заявил постоянный представитель Москвы при международной организации Василий Небензя.
Аналитики Credit Suisse призвали отказаться от мяса и кофе ради сохранения климата

Как отметила российская сторона, резолюция предлагала через климатическую проблематику подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности. При этом были полностью проигнорированы остальные аспекты ситуаций, в которых находятся конфликтующие государства или страны, отстающие в социально-экономическом развитии.

По мнению Небензи, это отражает не заботу о судьбах стран и людей, которые столкнулись с климатической проблемой, а попытку переложить вину на сами развивающиеся государства.

Авторы резолюции пытаются создать новый рычаг, благодаря которому можно диктовать свое видение исполнения климатических обязательств, в перспективе — инициировать включение в повестку Совета Безопасности практически любой страны по климатическим соображениям, подчеркнули в постпредстве России.

Небензя также отметил, что попытки ряда государств форсировать принятие этого документа вызвали раскол в Совбезе ООН — несмотря на то, что климатическая повестка является, по сути, объединительной для всего мира, сообщает ТАСС.

Осенью в Глазго прошла международная конференция по климату. Оценивая ее результаты, президент России Владимир Путин заявил, что удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Заседание ООН
Заседание ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.