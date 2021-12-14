Минобороны провело выкатку первого летного БПЛА "Охотник"

Дрон готовят к испытаниям и первому полету

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова во вторник, 14 декабря, прошла выкатка первого летного образца БПЛА "Охотник", впервые оснащенного плоским соплом. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Как уточнил замглавы Минобороны, делать такие беспилотники могут лишь государства с развитой авиационной промышленностью, которая способна обеспечить полный цикл разработки, от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также создание и выпуск всего наземного и бортового оборудования.

Собрать дрон, подобный "Охотнику", из доступных на рынках комплектующих невозможно, подчеркнул Криворучко. БПЛА концентрирует в себе передовые достижения российского оборонного комплекса и по ряду параметров превосходит немногочисленные иностранные аналоги.

Выкатка показала, что сборка "Охотника" завершена, в настоящее время его готовят к испытаниям и первому полету, сообщает "Интерфакс-Россия".

Ранее сообщалось, что российские военные испытали сверхточный прицел для ударных беспилотников. Прицельно-навигационный комплекс был создан специально для БПЛА "Орион". Он способен безошибочно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты.

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