Названа самая популярная дата свадеб в Москве в 2021 году

21 августа браком сочетались более 1,1 тысячи пар

Больше всего пар в 2021 году сочетались браком в Москве 21 августа. Об этом рассказали в столичном управлении органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Поскольку будущие супруги нередко выбирают "красивые" даты, в 2021 году особой популярностью пользовались 21-е числа всех месяцев, уточнили в ЗАГС.

В частности, 21 августа браком сочетались более 1,1 тысячи пар. Всего на 21-е числа каждого месяца в 2021 году пришлось порядка 20% общего количества зарегистрированных браков. Такие даты выбрали свыше 15 тысяч пар.

В столичном управлении ЗАГС также рассказали, что 21 августа в городе стартовал проект по регистрации брака на площадках московского транспорта. В этот день впервые прошли церемонии бракосочетания в метро на станции "Маяковская", сообщает АГН "Москва".

С приближением 31 декабря растет количество москвичей, решивших сочетаться браком в канун Нового года. В ноябре в двух столичных Дворцах бракосочетания, которые будут открыты в этот день, было занято уже около 40% мест.

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