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Мощный снегопад обрушил на Москву 20% месячной нормы осадков

09:17
  • вторник
  • 14 декабря 2021

В этот день такого не наблюдалось в столице последние 28 лет

Очередной снегопад, который начался в Москве 13 декабря и продолжился в ночь на 14 декабря, принес порядка 20% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Мощный снегопад обрушился на Европу

По словам эксперта, данный снегопад стал вторым по мощности в текущем сезоне — в этот день подобного не наблюдалось в российской столице последние 28 лет. Лидерство принадлежит 7 декабря, когда выпало восемь миллиметров осадков.

В ночь на 14 декабря на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров осадков, на Балчуге — 11 миллиметров, в Тушино — десять миллиметров. За сутки в столице объем осадков составил 20% от месячного объема при норме 56 миллиметров.

В Михайловском (Новая Москва) и Долгопрудном (Московская область) снега выпало еще больше — 12 миллиметров, рассказал Тишковец в своем Instagram.

Накануне синоптики предупреждали, что столичный регион должен готовиться к рекордному снегопаду — из тех, что случаются раз в десятилетие. Подобное явление больше соответствует первой декаде января.

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