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В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины от коронавируса

09:25
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Прежде она подделала два сертификата о вакцинации

Подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против COVID-19 медсестра из Красноярска стала фигурантом еще одного дела, передает пресс-служба регионального управления МВД.
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Уточняется, что женщина подделала два сертификата в июле - на имя мужчины 1996 года рождения и женщины 1989 года рождения. "В данные сертификаты злоумышленница внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам", - сказано в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница при этом уничтожила 12 доз препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Возбуждено еще одно уголовное дело - об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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