В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины от коронавируса

Прежде она подделала два сертификата о вакцинации
Подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против COVID-19 медсестра из Красноярска стала фигурантом еще одного дела, передает пресс-служба регионального управления МВД.
Уточняется, что женщина подделала два сертификата в июле - на имя мужчины 1996 года рождения и женщины 1989 года рождения. "В данные сертификаты злоумышленница внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам", - сказано в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница при этом уничтожила 12 доз препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Возбуждено еще одно уголовное дело - об умышленном повреждении или уничтожении имущества.
Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram