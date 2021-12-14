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Неустойчивые прояснения: какая погода ожидает москвичей во вторник

09:17
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Атмосферное давление - выше нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в беседе с РИА "Новости", что во вторник погоду в Москве будут формировать уходящий атмосферный фронт и влияние гребня антициклона.
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"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег", - уточнил метеоролог.

В столице столбики термометров покажут минус 1-3, по области ноль - минус 5.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

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