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Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева

09:15
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Постановщика не стало в понедельник, ему было 77 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева, умершего 13 декабря на 78-м году жизни.
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"Ушел из жизни Сергей Александрович Соловьев - выдающийся режиссер и педагог, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов - от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности", - говорится в направленной главой города телеграмме, которая опубликована на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил Собянин, Соловьев в своих работах открыл новые грани таланта признанных актеров и зажег множество ярких звезд.

"Светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников", - заключил мэр.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кеми Карело-Финской ССР в семье военного. Он снял десятки фильмов, самые известные ленты - "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви".

Соловьев - обладатель множества наград, среди которых Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орден Дружбы.

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Сергей Соловьев
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