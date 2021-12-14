Ребенок упал и ударился головой: 7 правил поведения для родителей

Врач рассказала, что делать, если ребенок ударился головой

Лепка снеговиков, катание на горке, это все просто обожают дети. Но зимой нужно быть особенно осторожными. Некоторые зимние развлечения могут привести к травмам. Что нужно делать, если вдруг ребенок упал на горке и ударился головой – об этом "ТВ Центру" рассказала врач-педиатр Дарья Акоева.

- Если ребенок ударился головой, эта ситуация в принципе серьезная. И нужно помнить, что, если ребенок ударился головой, конечно же, мы думаем про какую-либо черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, родители не раз это слышали. И нужно помнить, что все-таки лучше в данной ситуации перестраховаться. И помнить родителям о трех главных моментах: это рентген костей черепа, это осмотр невролога и офтальмолога, и естественно это все будет проведено в травмпункте по месту жительства. И, самое главное, помнить, что даже если через сутки нет никаких симптомов, удары головой очень коварны, что-то может произойти и в течение трех суток. Поэтому, только через 3 дня мы можем выдохнуть.

Уложить ребенка на ровную поверхность

- Чтобы сильно ему ничто не мешало, и начать осмотр кожных покровов, глаз. Действительно, черепно-мозговые травмы всегда связаны с работой головного мозга, поэтому, какую-то симптоматику родители точно определят еще до приезда скорой помощи.

Не паниковать и не пугать ребенка

- Если ребенка что-то беспокоит, он итак вам об этом расскажет. Но, дополнительная паника родителей ребенку не поможет.

Оценить состояние

- Все, что может вас насторожить. Если вы видите, что ребенок ведет себя неадекватно, не похож на себя еще сегодня утром, нужно действительно все-таки обратиться к бригаде скорой медицинской помощи.

Проверить глаза

- Оценить зрачки. Они могут быть или сильно расширены или сильно сужены, они могут быть совершенно разные, допустим, один сужен, один расширен, это очень плохой симптом, поэтому, сразу вызываем скорую помощь. И может появиться нистагм, это хаотичное движение зрачка. На это на все родители должны обращать внимание.

Вызывать скорую

- Если была рвота, если вы видите, что состояние ребенка, он более слабый или, наоборот, гиперактивный, ребенок постоянно плачет и не успокаивается, все же лучше вызвать скорую, чтобы приехала бригада, оценила состояние ребенка со стороны и, действительно, вам дала свои рекомендации нужно ребенка госпитализировать или нет.

Избегать резких движений

- В течение трех дней. Хотя бы постельный режим сразу, это естественно полезно любому ребенку, который ударился головой. Конечно же, хочется сказать, что родители могут подумать, ну, кто из нас головой не ударялся, кто не падал, у кого не было синяков, ушибов и прочее. Но все же удар головой очень коварен и опасен. И даже при благополучии через несколько часов после удара, в течение действительно трех дней могут появиться новые симптомы. Поэтому, выжидаем от суток, до трех дней под наблюдением врачей.

Обработать раны антисептиком

- Если вы видите какую-то открытую рану, вы видите, что идет кровь, безусловно, нужно воспользоваться антисептиком, но мне хочется еще раз родителей призвать к тому, что в случае с ударом головой нужно вызывать скорую.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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