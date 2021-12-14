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Эксперты рассказали о влиянии новогодней елки на иммунитет

10:01
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Живые деревья распространяют фитонциды

Украшение квартиры или дома живой новогодней елью не только создаст праздничное настроение, но и окажет позитивное влияние на здоровье, рассказали эксперты.
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Как уточнила глава комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, живое дерево издает свежий запах хвои и распространяет фитонциды — вещества, способные очищать воздух от вредных бактерий.

Специалист также рассказала, что хвоя ели богата аскорбиновой кислотой, которая отвечает за поддержку иммунитета.

По завершении праздников натуральную ель можно утилизировать без вреда для природы: использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары.

Заместитель генерального директора ГКУ МО "Мособллес" Александр Передерий отметил недостатки искусственных елок в сравнении с живыми: нет запаха хвои, риск аллергической реакции на синтетические материалы, дороговизна, накопление пыли, экологически небезопасное производство и утилизация, сообщает РИА Новости.

Между тем новогодние елки могут нести угрозу для здоровья и жизни. Во ВНИИ ГОЧС отметили, что деревья, украшающие улицы и площади населенных пунктов, могут являться источником повышенной опасности из-за рисков падения или воспламенения.

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