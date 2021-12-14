ВОЗ предупредила о грядущем росте госпитализаций и смертей от омикрон-штамма

В Великобритании зарегистрирована первая смерть пациента с "омикроном"

В мире ожидается увеличение количества случаев госпитализации и летальных исходов из-за нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом во вторник, 14 декабря, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты ВОЗ указывают, что многие государства пока не располагают возможностями последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. С учетом этого данные о летальных случаях, вызванных конкретными штаммами COVID-19, может быть трудно представить точно.

Уточненные данные о степени тяжести "омикрона" должны поступить в ближайшие недели. Для полного понимания клинической картины требуется дополнительная информация, которую можно предоставить через платформу клинических данных ВОЗ, сообщает РИА Новости.

13 декабря стало известно о первом летальном случае среди пациентом в "омикроном" в Великобритании. Лондонская школа гигиены предупреждает, что случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня в Британии уже этой зимой.

Омикрон-штамм обнаружен уже более чем в 60 странах. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что спад заболеваемости в стране носит нестабильный характер. Риски распространения новой разновидности вируса значительно осложняют ситуацию.

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