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ВОЗ предупредила о грядущем росте госпитализаций и смертей от омикрон-штамма

09:39
  • вторник
  • 14 декабря 2021

В Великобритании зарегистрирована первая смерть пациента с "омикроном"

В мире ожидается увеличение количества случаев госпитализации и летальных исходов из-за нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом во вторник, 14 декабря, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

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Эксперты ВОЗ указывают, что многие государства пока не располагают возможностями последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. С учетом этого данные о летальных случаях, вызванных конкретными штаммами COVID-19, может быть трудно представить точно.

Уточненные данные о степени тяжести "омикрона" должны поступить в ближайшие недели. Для полного понимания клинической картины требуется дополнительная информация, которую можно предоставить через платформу клинических данных ВОЗ, сообщает РИА Новости.

13 декабря стало известно о первом летальном случае среди пациентом в "омикроном" в Великобритании. Лондонская школа гигиены предупреждает, что случаи заражения "омикроном" достигнут рекордного уровня в Британии уже этой зимой.

Омикрон-штамм обнаружен уже более чем в 60 странах. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что спад заболеваемости в стране носит нестабильный характер. Риски распространения новой разновидности вируса значительно осложняют ситуацию.

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