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Посольство России в Индонезии предупредило об угрозе цунами

09:47
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Россиян призывают следовать указаниям экстренных служб

Посольство России в Индонезии проинформировало россиян в Telegram о землетрясении магнитудой 7,4 у берегов республики.
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"По данным Агентства метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии, есть угроза возникновения цунами. Следуйте указаниям экстренных служб и местных властей", - сказано в сообщении.

Землетрясение произошло в море недалеко от округа Восточный Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил его магнитуду на уровне 7,7.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на японских островах Идзу. Эпицентр подземных толчков находился в 522 километрах к юго-востоку от города Кисарадзу в префектуре Тиба. Там проживают около 122 тысяч человек.

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