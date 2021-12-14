Посольство России в Индонезии предупредило об угрозе цунами

Россиян призывают следовать указаниям экстренных служб

Посольство России в Индонезии проинформировало россиян в Telegram о землетрясении магнитудой 7,4 у берегов республики.

"По данным Агентства метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии, есть угроза возникновения цунами. Следуйте указаниям экстренных служб и местных властей", - сказано в сообщении.

Землетрясение произошло в море недалеко от округа Восточный Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил его магнитуду на уровне 7,7.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на японских островах Идзу. Эпицентр подземных толчков находился в 522 километрах к юго-востоку от города Кисарадзу в префектуре Тиба. Там проживают около 122 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram