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Россияне назвали необходимую сумму для исполнения заветной мечты

10:25
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Почти половине опрошенных хватило бы небольшой суммы денег

Почти половина (43%) россиян полагают, что для исполнения их заветной мечты хватило бы небольшой суммы денег. Об этом свидетельствуют результаты исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".
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Опрос показал, что 36% считают необходимыми значительные финансовые вложения для реализации своей мечты, 21% уверен, что для выполнения пожеланий деньги вообще не нужны.

Для 26% необходимой суммой "на мечту" является 5 млн рублей. 12% оценили воплощение заветной мечты в диапазоне от одного до трех миллионов рублей, 10% — от полумиллиона до пяти. Остальные респонденты называли менее существенные цифры.

При этом у 55% опрошенных россиян несколько заветных желаний, у трети — по одному, 12% не мечтают вообще ни о чем.

20% респондентов рассказали, что мечтают о завершении пандемии коронавируса, 14% — увеличить собственные доходы, 13% хотели бы обрести свое или отдельное жилье.

В качестве заветной мечты участники исследования также называли кругосветное путешествие, приобретение автомобиля, начать свое дело или эмигрировать, изменить будущее страны, устроиться на идеальную работу, обрести любовь, выучить иностранный язык и переехать в другой город, славу, отпуск и водительские права, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 46% россиян готовы потратить на подарки к Новому году более 3 тысяч рублей. Среди наиболее желанных подарков в этом году респонденты называли деньги (30%), смартфоны (18%), косметику (16%) и путешествия (15%).

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