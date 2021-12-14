Представлен рейтинг лучших вин России

Список составили эксперты Forbes

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших вин России 2021 года. В него вошли 100 различных напитков.

Первое место заняло "Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв" - краснодарское сухое красное вино. На второй позиции - крымское сухое красное вино "Эссе" производителя "Сатера". Третьим стало сухое красное вино "Винный клуб Бельбек".

Уточняется, что выбирали из вин наиболее молодого урожая.

Эксперты учитывали доступность вина для потребителя. Продукты распределили на восемь групп по цене и по объему выпуска.

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