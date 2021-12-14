Летевший в Китай Boeing незапланированно сел в Хабаровске

На борту находились шесть человек

Грузовой Boeing-757, летевший из Якутска в китайский город Чжэнчжоу, незапланированно сел в аэропорту Хабаровска по технической причине.

Перед посадкой борта к взлетной полосе, где должен был приземлиться Boeing, стянули все аварийно-спасательные службы воздушной гавани. К счастью, их помощь не понадобилась.

На борту находились шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Причины инцидента устанавливаются.

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