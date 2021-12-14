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"Говорит с трудом": пострадавшая при пожаре Хлебникова вышла на связь

10:28
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Певица слаба и просит не беспокоить ее

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в собственной квартире, вышла на связь с близкой подругой – Ниной Брусяновой. Артистка все еще слаба и просит не беспокоить ее.

Брусянова рассказала, что Хлебникова восстанавливается, но пока еще слаба.

"Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом", — сказала Брусянова  в эфире шоу с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

Другая подруга Хлебниковой – певица Наталья Гулькина – рассказала, что артистка чувствует поддержку поклонников и просто неравнодушных людей. Она благодарна всем, кто ей помогает. Особенно донорам, которые пожертвовали Хлебниковой кровь.

Гулькина также опровергла версию о том, что пожар в квартире певицы произошел из-за непотушенной сигареты, а она не заметила возгорание, поскольку была пьяна. Об этом и речи быть не может, заверила подруга исполнительницы.

"Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла", — подчеркнула она. Слова Гулькиной приводит StarHit.

Пожар в квартире 56-летней певицы на улице Ратной вспыхнул 19 ноября. Марина Хлебникова получила сильные ожоги, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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