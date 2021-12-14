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Укравшая 20 миллионов рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

10:48
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей кассирша из города Ачинск Красноярского края сдалась правоохранительным органам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.
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Из кредитно-кассового офиса финансовой организации неделю назад исчезли 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. В тот же день мать подозреваемой заявила о пропаже дочери. Женщину объявили в розыск.

"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении", - рассказала Волк.

В итоге мать убедила дочь перестать скрываться. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

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