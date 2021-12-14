Кабмин выделил более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников

Зарплаты повышают в соответствии с майским указом президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 14 декабря, подписал распоряжение о выделении свыше 12,2 млрд рублей из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

На повышение зарплат могут рассчитывать учителя, врачи, преподаватели высших учебных заведений, работники науки и культуры.

При этом более 2,9 млрд рублей направят на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей – научных. Порядка 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения, более 1,3 млрд рублей – учреждения культуры.

Указ президента России от мая 2012 года устанавливает, что зарплаты бюджетников должны составлять 100 или 200% средней зарплаты по региону в зависимости от отрасли.

Выделение указанных средств обеспечивает выполнение указа главы государства, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Мишустин рассказал, что федеральное правительство выделит средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Премьер поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову взять исполнение этого решения под личный контроль.

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