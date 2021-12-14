Новый канцлер Австрии защитил "Северный поток-2" от нападок

Газопровод не должен быть средством давления на Россию

Австрия ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен вовремя.

Германия, Австрия и другие страны ЕС заинтересованы в этом, заявил новый австрийский канцлер Карл Нехаммер. Власти Австрии намерены и впредь поддерживать газопровод и защищать его от нападок со стороны недоброжелателей.

"Я не считаю нужным связывать запуск "Северного потока - 2" с российским поведением на Украине <…> Северный поток - 2" - это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву", - заметил политик.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Большинство стран ЕС поддержали строительство "Северного потока-2". Против него выступили Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его планирует ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

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