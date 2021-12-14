ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Инфекционист оценил безопасность совмещения разных вакцин от COVID-19

11:22
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Общий механизм воздействия на организм позволяет комбинировать препараты

Комбинирование различных вакцин от коронавирусной инфекции не несет никакой опасности для здоровья. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Исследование подтвердило эффективность лекарств и вакцин против "омикрона"
Эффективность российских вакцин против "омикрона" выяснят за три недели

Эксперт подтвердил возможность вакцинации препаратами разных производителей, поскольку все они применяют в качестве антигена один и тот же S-белок.

Хотя различные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, сам принцип вакцинации остается одинаковым, препараты моделируют один и тот же процесс. В результате в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок COVID-19.

При этом Поздняков допустил клиническую пользу от комбинирования разных вакцин, так как антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Это ведет к более разнообразному стимулированию иммунной системы, в итоге организм может лучше подготовиться к разным вариантам и мутациям вируса.

Что касается иммунного статуса, сочетание разных вакцин на нем не сказывается, подчеркнул медик. Он напомнил, что по ряду других заболеваний принцип комбинирования уже успешно применяется — например, для профилактики клещевого энцефалита или гриппа, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что "осознанное научно-обоснованное решение" о необходимости корректировки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с учетом особенностей нового штамма "омикрон" будет принято в ближайшее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.