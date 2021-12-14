Инфекционист оценил безопасность совмещения разных вакцин от COVID-19

Общий механизм воздействия на организм позволяет комбинировать препараты

Комбинирование различных вакцин от коронавирусной инфекции не несет никакой опасности для здоровья. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Эксперт подтвердил возможность вакцинации препаратами разных производителей, поскольку все они применяют в качестве антигена один и тот же S-белок.

Хотя различные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, сам принцип вакцинации остается одинаковым, препараты моделируют один и тот же процесс. В результате в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок COVID-19.

При этом Поздняков допустил клиническую пользу от комбинирования разных вакцин, так как антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Это ведет к более разнообразному стимулированию иммунной системы, в итоге организм может лучше подготовиться к разным вариантам и мутациям вируса.

Что касается иммунного статуса, сочетание разных вакцин на нем не сказывается, подчеркнул медик. Он напомнил, что по ряду других заболеваний принцип комбинирования уже успешно применяется — например, для профилактики клещевого энцефалита или гриппа, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что "осознанное научно-обоснованное решение" о необходимости корректировки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с учетом особенностей нового штамма "омикрон" будет принято в ближайшее время.

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