Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Пудовкина из Башкирии

У мальчика редкое врожденное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Пудовкина Максима из города Учалы республики Башкортостан. У мальчика редкое врождённое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Максим проходит лечение в больнице имени Димы Рогачева. Мальчик уже перенес несколько операций, и сейчас ему предстоит пересадка костного мозга. Но чтобы Максим выжил, после потребуется длительная реабилитация. Для этого необходим незарегистрированный в России препарат "Дефителио", и стоит он очень дорого – 2 302 032 рубля.

К катетерам Максим уже привык, у него их под майкой три. Только никак не привыкнет к процедуре, для которой они нужны. "Мне уже катетер не могут поставить. Потому что крови у меня мало, уже всё забрали", - говорит Максим.

Он родился здоровым ребёнком, рос и развивался как все: детский сад, кружки, секции. Особенно Максиму нравилось заниматься карате. Так было до 6 лет, пока на плановом осмотре УЗИ не показало, что у мальчика увеличена селезёнка, и начались бесконечные обследования.

"Ставили диагнозы страшные: лейкозы, опухоли всевозможные. Далее иммунологи предположили, что у нас может быть первичный иммунодефицит", - рассказала мама Максима Виктория Пудовкина.

Оказалось, что у Максима действительно редкое врождённое генетическое заболевание.

"Его иммунная система плохо отличает своё от чужого. То есть его иммунные клетки повреждают собственные клетки и ткани, принимая их за чужеродное вторжение в организм", - рассказал врач Василий Бурлаков.

Из-за осложнений болезни может пострадать абсолютно любой орган или ткань. Про спорт, игры с друзьями и школу мальчику пришлось забыть. Но забыть про то, что он уже пережил – не получается. "Четыре операции сделали мне. Я не мог ходить, потому что вот эта стеклянная бутылка была, вот эта огромная капельница. Я переворачиваться не мог, просто прямо лежать", - говорит ребенок.

С таким диагнозом лекарства не помогут – нужна операция по пересадке костного мозга, чтобы заменить иммунную систему Максима здоровой. Иначе ребёнок не выживет. Нашёлся и донор – трёхлетний брат мальчика.

"Скоро нам предстоит трансплантация костного мозга. Страшны последствия. Потому что нужна хорошая реабилитация, хорошие препараты. Чтобы у него было счастливое детство: без больниц, без капельниц, без таблеток, без врачей. Родители не должны хоронить своих детей. Должно быть наоборот", - сказала мама мальчика.

Чтобы костный мозг прижился в организме после пересадки, Максиму необходим незарегистрированный в России препарат "Дефителио". Но стоит он очень дорого – 2 302 032 рубля. Для семьи из небольшого башкирского городка это очень много. Самим не собрать. Чтобы помочь мальчику, достаточно отправить сообщение на номер 8385 и указать в тексте любую сумму цифрами. Вместе мы сможем помочь Максиму. Ведь, несмотря на болезнь, у него большие планы на жизнь.

- А кем ты хочешь стать? Думал уже?

- В полиции.

- Хочешь людям помогать?

- Угу.

Сейчас жизнь Максима зависит от нас с Вами.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Пудовкина, программа 1324

Александра Панина, Виктор Мальцев и Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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