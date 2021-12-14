Рошаль и Проценко присоединятся к обсуждению законопроекта о QR-кодах

Депутаты продолжат работу над инициативой правительства

В Госдуме профильные комитеты обсудят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Ожидается, что в дискуссии примет участие вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, в повестке планерного заседания ряд других важных тем.

В Госдуме продолжается работа над инициативой правительства о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Я напомню, что в понедельник Совет Госдумы снял с рассмотрения вопрос о введении кодов на транспорте.

Ранее президент подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

Сегодня в 6 часов вечера профильные комитеты парламента, в частности, по безопасности и противодействию коррупции, по развитию транспортной инфраструктуры и охране здоровья на расширенном заседании вновь обсудят законопроект о QR-кодах. К обсуждению присоединятся заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, известные врачи Леонид Рошаль и Денис Проценко.

Дискуссия явно будет непростой, ведь нужно выработать компромиссное решение: как защитить права одних граждан, которые не хотят заразиться коронавирусом, и не ущемить права других, которые по тем или иным причинам, до сих пор не вакцинированы. Но столь многократные и длительные обсуждения говорят о том, что власти настроены максимально тщательно проработать законопроект с депутатами, чтобы не осталось никаких пробелов. Ожидается, что первое чтение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах пройдет в четверг, 16 декабря.

Также сегодня в свете внимания Госдумы целый ряд важных тем. В третьем чтении депутаты рассмотрят законопроект об организации региональной публичной власти. Законопроект чётко распределяет полномочия между различными органами власти — федеральными и региональными, а также региональными и муниципальными.

В первом чтении парламент рассмотрит ряд важных социальных инициатив. Например, законопроект об установлении дополнительных гарантий для детей-сирот при получении ими основного общего среднего образования.

И вот уже менее чем через полчаса в рамках правительственного часа на Охотном Ряду выступит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Депутаты обсудят с ним итоги работы агропромышленного комплекса в этом году и основные задачи на следующий. В числе приоритетных вопросов – сдерживание цен на продовольствие, модернизация инфраструктуры сел и деревень, развитие сельской ипотеки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram