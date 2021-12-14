Сильнейший за 28 лет снегопад накрыл Москву

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Москву накрыл сильнейший за 28 лет снегопад. Он не прекращался всю ночь. В столице 30-сантиметровые сугробы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В белоснежных нарядах деревья, под слоем снега городские площади, скверы и парки. Словно готовясь в новогодней ночи, в свой зимний наряд природа каждый день вносит новые акценты. Цвет сегодняшнего дня - кристально белый. В суете мегаполиса природную романтику некоторые москвичи оценили.

— Мы так соскучились по снегу, что действительно как-то и рады уже.

— Отличное настроение, погода отличная!

Однако не все оказались так благосклонны. Прибавилось хлопот у водителей. На машинах - полуметровый слой снега. Чтобы подготовиться к движению, в ход шли все подручные средства: саперные лопаты, скребки и щётки.

За ночь выпало 20% от месячной нормы осадков. Пожалуй, самым здравым и правильным решением было воздержаться от поездки на личном транспорте. Как и поступили многие водители,

Всю ночь городские службы освобождали от снега центральные улицы. В работе все 56 снегоплавильных пунктов. Под особым контролем выходы из метро, остановки общественного транспорта. Задача в кратчайшие сроки очистить от снега пешеходные дорожки, привести в порядок проезжую часть. 10 тысяч единиц техники и более 70 тысяч сотрудников ЖКХ задействованы в уборке снега.

Снегопад принес атмосферный циклон, который пришёл в столицу вместе с потеплением. Как отмечают синоптики, больше всего осадков выпало в Новомосковском округе - 12 мм. И на севере Подмосковья.

"Основные осадки у нас уже прошли. Они были вызваны прохождением атмосферного фронта, который как раз пришел с юга - южный вынос. Он как раз характерен сильными снегопадами и небольшим повышением температуры. Что мы сейчас и наблюдаем", - говорит начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптики утешают - следующий снегопад раньше четверга не случится. Атмосферный фронт смещается на восток страны. Его сменит другой циклон. Который в ближайшие дни принесёт потепление и дождь со снегом.

Анастасия Мартынова, Александра Панина, Арсений Калашников, Николай Жуков. "ТВ Центр", Москва.

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