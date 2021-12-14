Украину признали самой бедной страной Европы

Государство впервые стало последним по ВВП на душу населения в рейтинге МВФ

Украина - самая бедная страна в Европе. Государство стало последним по ВВП на душу населения в рейтинге Международного валютного фонда - впервые за всю свою постсоветскую историю. Причина экономического упадка - в том числе в энергетическом кризисе. Газа и угля не хватает, чтобы пережить зиму. Однако Киев больше волнуют другие закупки - оружия. Как выяснилось, диалог с Вашингтоном о поставках военной помощи идет, не прекращаясь.

Малокалиберное стрелковое оружие, патрульные катера и противотанковые ракеты Javelin - крайняя, но не последняя военная помощь, которую Вашингтон продолжает оказывать Киеву. Партия вооружений поражающего действия пришла на Украину на прошлой неделе. И, судя по заявлениям пресс-секретаря Пентагона, возможности самообороны - одна из ключевых тем постоянного диалога двух стран.

"Мы готовы рассмотреть ряд возможностей, чтобы помочь им защитить себя. Я не собираюсь забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты. Это дискуссия, которую мы постоянно ведем с Украиной о том, как лучше всего удовлетворить их потребности в самообороне", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Однако, как выяснилось на днях, далеко не все страны-участницы НАТО с этим согласны. Бывший канцлер Германии, пишет немецкий Bild, заблокировала поставки на Украину снайперских винтовок и антидроновых ружей. Более того, Ангела Меркель убедила поддержать такое решение Нидерланды, чтобы не оказаться в одиночестве. Не помогло ни то, что Киев к тому моменту уже оплатил военный груз, ни даже личная просьба президента Украины Владимира Зеленского.

"В августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Ангелу Меркель во время ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок. Однако канцлер ФРГ, по словам одного из присутствовавших на встрече, "ледяным голосом" заявила, что это "исключено", - пишет немецкое издание.

В конце концов, запрет на поставки натовского вооружения в ноябре всё же сняли. Однако, что будет, если Украина и дальше продолжит наращивать военный потенциал и разговаривать с позиции силы, понимают даже некоторые киевские генералы. Бывший глава Следственного управления СБУ в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия как раз своё слово держит, в отличие от его страны, намекая на минские договорённости.

"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала", - сказал Василий Вовк, бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор.

А вот за океаном картина происходящего предстаёт в абсолютно зеркальном виде. Вашингтон предпочитает не замечать агрессивные выпады Киева и винит во всём Москву. Россия, по мнению Белого дома, чуть ли не завтра готова перейти к военным действиям: уж слишком подозрительно выглядит перемещение наших формирований по нашей же территории.

"Сейчас одновременно множество российских военных частей меняют свои позиции. По итогам встречи министров иностранных дел "Большой семёрки" было принято совместное заявление. В нём мы предупредили Россию, что любое применение силы строго запрещено международным правом. Дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьёзные последствия", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Другими словами, НАТО и дальше продолжит наращивать военную мощь у границ России. Единственное, чего не хватало для этого - удобного предлога. И если к логике некоторых официальных лиц возникают вопросы, то по части демонизации "неудобных стран" Америке действительно нет равных.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram