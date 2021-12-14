В Минздраве отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России

Динамика сохраняется в 56 регионах

Омикрон вызовет волну госпитализаций. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Как противостоять новому штамму, обсудят сегодня на совещании Владимира Путина с правительством. По поручению президента министры представят план борьбы с распространением инфекции.

Аэропорт Йоханнесбурга. Под разгрузкой - спецборт МЧС России. В коробках - 200 тысяч ковид-тестов, медицинское оборудование. А в этой машине - мобильная лаборатория. В ЮАР по поручению Владимира Путина прибыла группа российских вирусологов. Наши врачи вместе с коллегами этой африканской страны начинают совместные исследования мутаций коронавируса. В первую очередь омикрона, который стремительно распространяется по всему миру. Кроме того, специалисты из Москвы поделятся своим немалым опытом борьбы с уже известными штаммами коронавируса.

В России выявлено 16 случаев заболевания омикроном. Новый штамм обнаружен у пассажиров авиарейса, доставившего из ЮАР группу россиян. Всего их более 170 человек. И пока люди находятся в обсерваторе под постоянным наблюдением врачей. У кого диагноз подтвержден, болезнь протекает легко, либо вовсе бессимптомно. Впрочем, это еще не повод относиться к омикрону, как к обычной простуде. Штамм мало изучен и постоянно мутируя, может преподнести сюрпризы. На этот случай по поручению президента подготовлен план реагирования. На предстоящем совещании с главой государства его представит вице-премьер Татьяна Голикова.

Пока же временные ограничения и вакцинация остаются самыми надежными способами борьбы с пандемией. В Ярославле сегодня развернуты 11 мобильных медпунктов. И в каждом - очереди.

По данным Минздрава, в целом ситуация с заболеваемостью ковидом в России не только стабилизировалась, но и начинает снижаться. Эта динамика сохраняется в 56 регионах. Решающую роль играет вакцинация. В стране привиты уже более 75 миллионов человек.

В регионах, где прирост заболевших минимален, власти осторожно смягчают антиковидные меры. Открывают театры и кинозалы, торговые центры. Накануне парламент отложил рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. Документ отправили на доработку. Неблагополучная обстановка отмечается в пяти субъектах: на Алтае, Сахалине, Адыгее, Ненецком автономном округе и Камчатке.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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