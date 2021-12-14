ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

11:41
  • вторник
  • 14 декабря 2021

На митинг в поддержку основателя Wikileaks пришли знаменитости

Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа прошёл у консульства Соединённого Королевства в Нью-Йорке. Участники выступили против решения британского суда удовлетворить апелляцию американского Минюста. Он требует выдать журналиста.

В США против Ассанжа выдвинуты обвинения по 18 уголовным статьям, в том числе за раскрытие секретной информации. Это разоблачение считается крупнейшим в истории страны. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет заключения. На митинг пришли всемирно известные артисты: солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс и актриса Сьюзан Сарандон. Вместе с другими активистами они выразили возмущение тем, что крупные зарубежные СМИ не освещают мероприятия в поддержку австралийца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сторонники Джулиана Ассанжа
Сторонники Джулиана Ассанжа
Роджер Уотерс
Роджер Уотерс
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.