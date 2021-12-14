Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

На митинг в поддержку основателя Wikileaks пришли знаменитости

Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа прошёл у консульства Соединённого Королевства в Нью-Йорке. Участники выступили против решения британского суда удовлетворить апелляцию американского Минюста. Он требует выдать журналиста.

В США против Ассанжа выдвинуты обвинения по 18 уголовным статьям, в том числе за раскрытие секретной информации. Это разоблачение считается крупнейшим в истории страны. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет заключения. На митинг пришли всемирно известные артисты: солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс и актриса Сьюзан Сарандон. Вместе с другими активистами они выразили возмущение тем, что крупные зарубежные СМИ не освещают мероприятия в поддержку австралийца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram