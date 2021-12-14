Мурашко: пандемия потребовала изменить регулирование медицины

Была в кратчайшие сроки создана цифровая система

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021, что пандемия коронавирусной инфекции потребовала изменить регулирование медицины и управление здравоохранением.

"Пришлось научиться работать по-новому, принимать решения в условиях высокой неопределенности, повысить скорость реагирования и принятия управленческих решений, а также ситуация требовала выстраивания абсолютно новых, нестандартных, но быстро адаптирующихся под изменение ситуации технологий медицинской помощи", - подчеркнул глава Минздрава, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что получилось увеличить скорость процессов без потери качества. Справиться с этим вызовом было бы невозможно без цифровых инноваций.

"Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему", - объяснил министр.

По его словам, речь в том числе идет о едином реестре заболевших, что позволило обеспечить персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах.

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