Москва заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Столица лидирует в рейтинге 16-й год подряд

Москва в 16-й раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию закупочных процессов, просветительской работе с поставщиками, а также поддержке малого бизнеса.

За последнее десятилетие общий объем экономии московских заказчиков на торгах по госзакупкам превысил триллион рублей, уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в два раза. Это также помогает столице оставаться лидером Национального рейтинга и делиться наработками с регионами.

Одним из факторов, который обеспечивает повышение конкуренции, прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств, является использование единых стандартов. С 2015 года Москва занимается утверждением типовых форм документов по наиболее востребованным предметам закупок и единых требований, понятных для всех участников.

— За пять лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в шесть раз, а сумма контрактов выросла в пять раз и достигла 520 млрд рублей в 2021 году. Типовая документация позволяет экономить предпринимателям около 10% бюджетных средств. До конца 2021 года мы планируем увеличить долю закупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, до 76%, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наряду с оптимизацией документации Москва ведет большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках, в том числе по улучшению работы Портала поставщиков. С помощью его инструментов можно заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор для заказчика.

— До 2010 года в госзакупках чаще всего участвовали юридические лица и крупные компании, сегодня же в них принимают участие как самозанятые граждане, так и индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса. За последние десять лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 трлн рублей, — отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" — независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специалисты которого с 2006 года проводят экономический и правовой анализ российского рынка государственных и корпоративных закупок. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа по всей стране, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия представителей малого и среднего бизнеса и распределения госзаказа по видам экономической деятельности.

Составители национального рейтинга оценивают претендентов по сорока критериям. Особое внимание уделяют использованию современных инструментов при закупочных процессах и способам поддержки среднего и малого бизнеса.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в Москве увеличиваются поступления в бюджет от работающих в специальных налоговых режимах представителей малого и среднего бизнеса. За 10 месяцев 2021 года применяющие упрощенную систему налогообложения организации и ИП перечислили в бюджет 147,9 млрд рублей.

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