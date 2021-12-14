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В Москве мужчина прокатился на угнанном микроавтобусе (видео)

11:47
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Злоумышленник задержан

В Москве задержали 20-летнего жителя столицы, который угнал микроавтобус и прокатился по улицам города.

Инцидент произошел на улице 3-я Красногвардейская. Молодой человек увидел, что дверь микроавтобуса Citroen открыта. Он проник в салон, достал ключи из бардачка, завел машину и отправился кататься. После этого он оставил машину на Ленинградском шоссе и скрылся.

Злоумышленника задержали в квартире на Ленинском проспекте, сообщили в столичной полиции. На допросе молодой человек признался, что завладел микроавтобусом без цели хищения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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