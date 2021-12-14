На МКС обустроят новую лабораторию

Ее принцип основан на воздействии оптических лазеров на атомы

Ведущий научный сотрудник лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев сообщил, что на МКС через три года будет запущена новая лаборатория BECCAL для проведения экспериментов с холодными атомами.

Как уточнил ученый, лаборатория сможет охлаждать атомы вплоть до 1 пикокельвина. Принцип основан на воздействии оптических лазеров, в результате которого облако в миллион атомов начинает вести себя как единое целое.

"Такие исследования позволят создавать квантовые сенсоры, чувствительные к совершенно малым динамическим воздействиям", - объяснил Турышев (цитата по ТАСС).

В BECCAL планируется работать с атомами разных элементов, чтобы изучить их особенности и возможность их практических применений.

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