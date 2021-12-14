Появились подробности о состоянии виновника взрыва в Серпухове

18-летний юноша остается в больнице

Виновник взрыва в православной гимназии в подмосковном городе Серпухов находится в больнице. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал информированный источник.

По словам источник, 18-летний юноша жив, но находится в тяжелом состоянии. В лечебном учреждении ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемого ожидает психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает РИА Новости.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. Пострадали 12 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

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