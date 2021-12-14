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Союз кинематографистов назвал время и место похорон Сергея Соловьева

11:52
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище

Режиссера Сергея Словьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

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Как уточнил Лаврентьев, похороны состоятся в четверг, 16 декабря. Время начала церемонии будет объявлено позднее, сообщает РИА Новости.

Сергея Соловьева не стало 13 декабря. Режиссеру было 77 лет. В числе его самых известных работ — фильмы "Сто дней после детства",  "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".

Соловьев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы.

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