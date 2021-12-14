В Москве от COVID-19 поправились еще 3436 человек

В городе выявлено менее двух тысяч новых случаев

Московские врачи вылечили от коронавируса 3436 пациентов за сутки, сообщил во вторник оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились уже 1 819 020 человек.

"В Москве выявлено 1976 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 822 человека, скончались 89 пациентов. На ИВЛ находятся 549 человек", - сказано также в сообщении.

Как напомнили специалисты, вакцинация остается единственным действенным способом борьбы с пандемией. Пройти ее можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о прививке представлена здесь.

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