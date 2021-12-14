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В Москве от COVID-19 поправились еще 3436 человек

12:07
  • вторник
  • 14 декабря 2021

В городе выявлено менее двух тысяч новых случаев

Московские врачи вылечили от коронавируса 3436 пациентов за сутки, сообщил во вторник оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.
Голикова назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Всего в столице поправились уже 1 819 020 человек.

"В Москве выявлено 1976 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 822 человека, скончались 89 пациентов. На ИВЛ находятся 549 человек", - сказано также в сообщении.

Как напомнили специалисты, вакцинация остается единственным действенным способом борьбы с пандемией. Пройти ее можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о прививке представлена здесь.

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