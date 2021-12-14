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Охват тестированием на COVID-19 в России вырос втрое

12:39
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Показатель увеличился менее чем за два года

Среднесуточный охват ПЦР-тестированием на коронавирус в России менее чем за два года вырос в три раза. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказала главный санитарный врач страны, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Руководитель ведомства уточнила, что данный показатель вырос в три раза с 18-й недели 2020 года до прошедшей, 49-й, недели 2021 года. При этом с марта 2020 года до декабря 2021 года в 33 раза выросло количество исследований, проводимых ежемесячно, сообщает АГН "Москва".

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова рассказала, что в нашей стране зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавирусной инфекции. Это составляет 40% от всех систем, зарегистрированных на сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что коронавирус может "маскироваться" под ОРВИ или грипп. Чтобы распознать "замаскированный" коронавирус, необходимо пройти тестирование.

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