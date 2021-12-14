ВОЗ назвала способ покончить с "цунами инфекций" в 2022 году

Власти государств должны активно действовать

Власти государств не должны откладывать активные действия, чтобы с пандемией коронавирусной инфекции можно было справиться уже в 2022 году. С таким заявлением во вторник, 14 декабря, выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Эксперт подчеркнула необходимость положить конец пандемии: сократить заболеваемость до низкого уровня, избежать тяжелых форм COVID-19 благодаря вакцинации и обеспечить своевременное лечение инфицированных.

Ван Керкхове отметила, что назвать точную дату победы над пандемией невозможно, однако заявила, что "2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем".

При этом представитель ВОЗ выразила мнение, что пока для этого делается недостаточно — с учетом того, что мир столкнулся с "цунами инфекций". Специалист напомнила о необходимости использовать защитные маски, перевести максимальное число людей на удаленную работу, ограничить контакты, избегать массовых мероприятий и подготовить учреждения системы здравоохранения

По словам ван Керкхове, не следует недооценивать вакцины — появление штамма "омикрон" не означает, что они бесполезны. В интервью газете El Pais она указала, что препараты, возможно, "не защищают так, как это было с дельта-вариантом".

В России между тем готовят правительственный план в отношении новой разновидности коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его представят главе государства 14 декабря.

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