Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

Глава СК проведет оперативное совещание со следственной группой

На шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где авария унесла жизни более 50-ти человек, прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

"Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бастрыкин почтил память погибших, возложил цветы к стихийному мемориалу.

25 ноября на шахте произошло задымление, в результате которого погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела - о халатности и нарушении промышленной безопасности. Арестованы директор шахты, его заместитель, начальник участка, два сотрудника Ростехнадзора.

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