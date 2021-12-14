ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

12:25
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Глава СК проведет оперативное совещание со следственной группой

На шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где авария унесла жизни более 50-ти человек, прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
На шахте "Листвяжная" подняли тело последнего погибшего

"Глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бастрыкин почтил память погибших, возложил цветы к стихийному мемориалу.

25 ноября на шахте произошло задымление, в результате которого погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела - о халатности и нарушении промышленной безопасности. Арестованы директор шахты, его заместитель, начальник участка, два сотрудника Ростехнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.