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МВД определило порядок уведомления автовладельцев о вскрытии машин

13:03
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Сообщить хозяину о вскрытии машины нужно не позднее чем через сутки

Сотрудники полиции в случае вскрытия автомобилей должны будут уведомить об этом владельцев в соответствии с определенными правилами. Документ, утверждающий эти нормы, подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Сообщить хозяину машины о том, что его транспортное средство пришлось вскрыть, надлежит в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия.

Уведомление следует направить почтой — заказным письмом, по факсу или с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления.

Правила разрешают сообщать собственнику о вскрытии его машины по телефону, однако разговор должен быть продублирован уведомлением на бумажном носителе.

При использовании в данных целях информационно-телекоммуникационных сетей следует отправлять уведомления с адреса почты органа внутренних дел.

Документ должен содержать дату, время, место и основания вскрытия автомобиля, а также ряд сведений об обстоятельствах его вскрытия, сообщается на официальном портале правовой информации.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Они получат вскрывать автомобили, если это потребуется для спасения жизни, задержания преступника или пресечения преступления, а также при угрозе теракта.

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